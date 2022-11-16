高通技術公司和Adobe今日在夏威夷於Snapdragon高峰會宣布擴大合作，在搭載Snapdragon行動、運算及XR平台的裝置上支援創作體驗。兩家公司將共同為Snapdragon使用者突破創作及文件生產力的極限。

建構於Photoshop和Lightroom已為Windows on Snapdragon裝置最佳化的豐富體驗上，Adobe仍持續致力於從Fresco和Acrobat開始，在Snapdragon平台實現最佳的原生CreativeCloud體驗。藉由Adobe人工智慧引擎Adobe Sensei的優勢，以及Snapdragon運算平台的專用裝置上高通AI引擎，使用者可體驗增強的裝置效能，以支援創作工作流程及包括超解析度、去背和色彩增強、移動中編輯內容等更多任務。

憑藉對創作者支持的相同承諾，兩家公司正合作開發由Snapdragon Spaces XR開發者平台支援的XR導向的創作和消費工作流程，用於VR/MR頭戴式裝置和AR眼鏡。

透過Snapdragon Spaces將Aero從智慧型手機及PC擴展至XR產品，可協助創作者在頭戴式眼鏡及裝置中創作具空間意識的沉浸式故事，並讓終端使用者能藉由Aero體驗更深入地觀看和互動。此合作也包含在許多Android裝置上使用通用場景描述（Universal Scene Description，USD）的高效能3D工作流程，以提供由Snapdragon Spaces驅動的XR體驗。

這些藉由Aero創作和觀看AR應用的突破性體驗，是建立在高通和Adobe的長期目標上，為搭載Snapdragon平台的Android智慧型手機提供頂級行動體驗。Adobe現計畫將擴展Aero應用程式至全球搭載Snapdragon的頂級智慧型手機。

高通技術公司資深副總裁暨行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian表示：「Snapdragon持續在跨多項產品類別中代表頂級體驗，我們以使用者為中心設計我們的技術，讓使用者能在幾乎任何地方和他們最個人的裝置上釋放創意。藉由攜手Adobe，我們正努力將全球最先進的創作及文件工具帶入搭載Snapdragon的裝置，以供創作者實現未來的數位體驗。」