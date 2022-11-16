民進黨台北市長候選人陳時中昨公布政治獻金收入總額近億元，並關閉專戶。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天指出，選前倒數10天，關閉獻金專戶是既定的規畫，他會完成政治獻金專戶的所有程序。

蔣萬安今早到內湖區街口拜票，由於先前陳時中在路口被嗆聲太吵，蔣萬安說，今天特別留意安排、隨時做調整，以最不影響民眾生活為優先考量，最後10天就是把握每一次跟民眾互動機會，緊握每一雙手來爭取市民的認同。

蔣萬安說，今天到大湖公園跟晨運民眾運動，現在站路口，等一下到市場掃街，今天安排3個市場，再加上黃昏市場，晚上還有滿滿的行程，一整天大概都10幾個行程。

蔣萬安也提到，昨天也很謝謝太太當他的分身到市場幫他掃街拜票，很多媒體朋友、團隊同仁都說太太竟然比自己還受歡迎，民眾看到太太比看到他還要熱情，當然非常謝謝太太，最後階段自己跟每一位議員都一樣，非常積極，拚搏到最後一刻，深入基層，讓自己成為市民最好的選擇。

蔣萬安強調，同仁都會把太太保護得很好，會選擇適合的活動，在太太身體允許的狀況下，安排太太當他的分身。

蔣萬安強調，選舉不到最後一刻絕對不能鬆懈，三周前台中市長盧秀燕到「市民基地」，她講了一句話「選票還在選民手上」，盧秀燕也希望他能夠拚搏到最後一刻，自己現在的態度就是戰戰競兢、如履薄冰、不敢大意，也毫不鬆懈，每一天比前一天更努力、更勤奮、更謙卑，國民黨籍議員也是如此，絕對拚搏到最後一刻。

陳時中昨宣布關閉政治獻金專戶，蔣萬安則說，選前倒數10天，關閉獻金專戶是既定的規畫，今天剛好是選前倒數10天，他會完成政治獻金專戶的所有程序。至於陳時中政治獻金不到1億元，蔣萬安笑稱，「這當然他公布的嘛」，未多作評論。