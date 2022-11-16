選戰倒數10天，國民黨高雄市長候選人柯志恩炮火猛烈，她昨在廟口開講提到，「國民黨在南部的經營從我開始，民進黨（對高雄）的綁架到此為止」。柯志恩今（16）日強調，沙發要翻出來，才知道裡面有多少蜘蛛網，她想表達政黨輪替是民主最大的精神。

柯志恩近日驚吐「最藍版圖去了了」言論，引發政壇議論。柯志恩昨在廟口開講坦言，國民黨過去長期疏於對高雄用心經營，因此表達她的感到憂心。不過，高雄是重中之重，也是她所深愛的地方，「國民黨在南部的經營從我開始，民進黨（對高雄）的綁架到此為止」，無論選舉結果如何，一定展現最大的誠意，與市民朋友站在一起。

柯志恩今車掃前指出，民進黨在高雄執政20多年時間，而她這次參選當中，有非常多「海軍行程」無法公開，因為只要公開行程，可能對於她拜訪的組織或對象都會受到不必要的干擾，這就是政黨長期執政下的結果。

柯志恩強調，她要凸顯的是，政黨在一個地方執政20幾年，一定有它的眉眉角角，所以才用「沙發要翻出來，才知道裡面有多少蜘蛛網」來比喻，藉此表達政黨輪替是民主最大的精神。

柯志恩昨也提及市政願景，強調絕對能打造高雄「抬頭有藍天，低頭有路平，房子、商店都能租出去，孩子都能回來」的美好城市。而再艱困的選區都一定要去，再多的困難都無所畏懼，她也重申「續留高雄」，並誓言力拚「藍天重現」。