2022年即將到了尾聲，很多人都希望在年底前能夠財運好轉，不必為錢擔憂，但是疫情的影響免不了讓不少人財路受阻，《科技紫微網》運勢專欄指出，牡羊座、雙魚座、獅子座、天蠍座、天秤座會受到財神的眷顧，只要在適當的時機抓住機會，並努力工作做好投資規劃，就有機會可以賺取更多的金錢。

▍牡羊座

年底前是拓寬財路的重要轉捩點，雖然還是會面臨一些物質層面的壓力，但這反而會激發努力賺錢的慾望，許多牡羊座會在這一年把原本的興趣愛好，成功發展為自己創收的途徑之一，在這個時期，可能遭遇前期大量投入卻進展緩慢的挫折感，因此不要灰心喪氣，此外，有不少機會探聽到可靠的理財消息，手中有餘錢者不妨去嘗試操作一番，也能小賺一筆。

▍雙魚座

年底前是雙魚座的付出得到回報的一年，得財重點是需要能操作長線投資，不可急功近利，儘量選擇穩健的投資方式，克制自己的消費慾望，以守財為主，會漸入佳境，將擁有更多獲財途徑，除了理財目光需要放長遠，也要學會長線投資自己，才能抓住機會，為自己賺到更多錢。

▍獅子座

對於獅子座來說，年底前的財務收入，將與事業發展息息相關，這一年會對自己的職業道路有更長遠、宏觀的規劃，部分人會以考試、跳槽、創業等方式為自己謀得更好的起點和跳板，身價也將隨之水漲船高，人際往來上的優勢，拓寬了得財的管道，可多留心身邊能提供幫助的貴人，尤其是與業務推廣、商業洽談、市場合作領域相關的獅子座，業務方面的抽成、獎金會笑到合不攏嘴。

▍天蠍座

年底前天蠍座頗受財神眷顧，身邊不乏願意拉一把的貴人，許多賺錢的機會都將來自他人的推薦，比如會有人引薦更好的工作，有些人則是只要碰上好的合作專案、兼職機會，就會第一時間想到他們，但需要用錢之處也會增多，別擔心，不管是哪個方向的支出，提前做好財務規劃，留出預算資金，還是不可少的。

▍天秤座

年底前天秤座的理財能力明顯提升，在錢財規劃方面簡直如魚得水，會把重心放在滿足現實需求上，如買房、投資理財等等，而這也直接刺激了賺錢動力大增。