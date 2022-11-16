透天厝變免費停車場！一名女屋主日前控訴，因為工作關係目前家裡沒人住，沒想到鄰居發現後竟把她家當免費停車場，照片PO出後引起1.3萬名網友朝聖，直呼太超過，建議女屋主硬起來回擊，「拉門關起來上鎖啊，順便連車也關起來」。

這名女網友日前在臉書「爆料公社」上傳照片抱怨，圖片中的透天厝是她的，目前因為工作原因沒有人住，卻遭左鄰右舍侵門踏戶，霸佔成免費停車場，把轎車、機車停進她家裡，連最起碼的招呼都沒有打，大罵「這種行為真可恥」。照片中可見原PO家門前設有遮雨棚，鄰居的汽車和機車輪流停進，不僅免費還不會日曬雨淋。

一名女屋主抱怨自家房子變成鄰居的免費停車場，下班回家後把機車停進她家。(翻攝自爆料公社)

對於鄰居的誇張行徑，吸引1.3萬名網友關注，紛紛留言「這些人不要臉天下無敵」、「電動鐵門用起來就好了！順便連車也關起來」、「貼一張公告，停一次收500元，有效」，還有人笑稱「檢查一下，可能有人在你家裡面睡覺了」、「再不行使自己權利，可能房子快被鄰居租出去了」。

其中有一名網友也遇到相同遭遇，「遇過直接把車子停在我家房子的大門，完全擋住出入口喔！告知車主，車主還反問說這間不是沒人住啊，沒人住不代表可以亂停好嗎？傻眼到不行」。