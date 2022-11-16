睡意來了擋不住！一名網友在路上目擊一名國小男童疑似放學後太累了，直接在行駛的機車後座閉眼躺下，身上沒任何固定裝置，該網友笑說「人生好難」，其他網友說「明天起載他放學，記得帶個枕頭及束帶」、「我一直夢想這樣可以睡著」，還有人發現男童的安全帽是直排輪帽子，痛批真的很危險。

該名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一名國小男童疑似放學時，坐在家長的摩托車後座內「躺著」，照片中可見男童上半身躺在座墊上，頭往上看、眼睛閉著、雙手則握著兩側扶桿，原PO發文笑說「人生好難」，吸引近萬人按讚、近500則留言。

其他網友留言「太誇張了吧！至少也要蓋個被子比較不會著涼」、「明天起載他放學，記得帶個枕頭及束帶」、「1000%不想上課的小朋友，別掙扎了孩子」、「都是老師害的，上課講一堆都聽不懂，又不讓我睡」、「又一個不符合人體工學」、「我一直夢想這樣可以睡著，做摩托車真的蠻容易想睡的」、「充電中」。

也有網友說原PO見狀應該馬上告知騎士，「要是我會跟騎車的人說…小朋友這樣好可愛」、「好危險，我看到一定會告知對方」，也有人發現男童的安全帽疑似有問題，「那個弟弟戴的帽子真的是機車安全帽嗎，覺像是直排輪的帽子」、「只有我注意到安全帽不對嗎？」