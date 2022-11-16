面對大陸防疫政策近日提出優化20條措施，並禁止各地防疫力道層層加碼，根據大陸央視節目也邀請中國疾控中心等單位專家進行詳細解讀。例如針對「時空伴隨」屬於涉疫場所的暴露人員，雖然對於這類人員在20條裡沒有提及但第九版防控方案有闡述，要求流調以後進行「三天兩檢」及時排查，採取居家隔離和居家健康監測的要求，都是各地加碼的做法。

大陸目前所謂「時空伴隨」意指在戶外開放空間，同一基地站一定距離範圍內，有過規定時長(例如10分鐘及以上)軌跡碰撞的手機號碼，定義為可能暴露的「時空伴隨」。例如感染者14天內到過某地，而彼此14天的軌跡有過交集，無論是身體擦肩而過，還是通訊信號上的漂移，都可能被認定為「時空伴隨」。

此外，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍也指出，不論是哪種管控方式，起始時間應該以判定為最後一次次暴露的時間為準，而不應追蹤到這個密接的時間開始算起。

但大陸國家疾控局傳染病防控司一級巡視員賀青華也說，20條優化措施不意味放鬆，「外防輸入，內防反彈」的總策略、「動態清零」總方針也沒有變化，而是要求更高，標準更嚴，防控措施要求更加精准科學，更加快速有效，以最小的代價，在最短的時間，將疫情控制在最小範圍，最大限度地減少疫情對經濟社會發展的影響，最大程度地保護人民生命安全和身體健康。