拜習會14日落幕，美中關係略見緩和之際，美國高層行政官員今天說，美國副總統賀錦麗22日將赴菲律賓巴拉旺島。巴拉旺島鄰近主權具爭議的南沙群島，北京可能對此表達不滿。

賀錦麗（Kamala Harris）將是有史以來，美國訪問巴拉旺島（Palawan）的最高層官員。

未具名的美國高層行政官員今天在一場電話記者會說明賀錦麗赴泰國曼谷出席亞太經濟合作會議（APEC）及之後赴菲律賓訪問行程。

這名官員說，亞太經合會期間，賀錦麗預計將與其他經濟領袖進行場邊會談，並於19日與泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）雙邊會談。

他表示，賀錦麗將於20日晚間抵達馬尼拉，21日會見副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte），並與總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）雙邊會談。

這名官員說，賀錦麗與小馬可仕會談將聚焦於強化美菲安全同盟和經濟關係。安全議題方面，賀錦麗將重申美國對菲律賓的防禦承諾及美菲同盟對南海和平穩定的重要性。

他表示，賀錦麗將傳達美國將致力與馬尼拉更緊密合作，加強美菲經濟夥伴和投資關係。在數位經濟、提升菲國人民技能及加速清潔能源轉型方面，美方預計將提出具體的新舉措。

這名官員說，賀錦麗22日將赴巴拉旺島公主港（Puerto Princesa），會見當地居民、民間領袖和菲律賓海巡隊代表。

他表示，賀錦麗此行彰顯美國政府致力與菲律賓盟友並肩，維護南海以規則為基礎的國際海洋秩序，支持海上民生，打擊非法、未報告、不受規範（illegal, unreported and unregulated，IUU）的捕撈活動。

這名官員說，賀錦麗與菲國海巡隊員會面時將強調，在國際法下，南海暢通無阻的商業和航行自由的重要性。

菲律賓、中國、台灣、越南等各方在南海存在主權爭議。馬尼拉當局將多個南沙群島爭議島礁劃歸巴拉旺省自由鎮（Kalayaan）管轄。

菲國政府指中國漁民時常進入菲律賓經濟海域「非法」捕魚，菲國海巡隊曾多次與中國民兵船、漁民、海警隊等發生對峙或衝突。2020年以來，馬尼拉就中國在南海行動，向北京提出至少405次外交抗議。

今年5月美國與東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會期間，華府宣布區域海事倡議6000萬美元（約新台幣18.63億元）投資，美國海岸防衛隊也派員協助美國合作夥伴進行海事培訓與建設。

這名官員表示，賀錦麗這次訪問將見證美菲海巡夥伴培訓和建設成果，討論如何進一步透過新舉措和資金強化合作成果，並與當地居民討論非法捕魚對他們生計及沿海經濟衝擊。

針對媒體提問，賀錦麗造訪巴拉旺島是否可能引發北京不滿，使緊張情勢升溫，這名官員說，賀錦麗此行是為會見受氣候危機和環境挑戰衝擊的當地社區和漁民，強調美方做了哪些事，也強調非法捕撈活動威脅當地居民生計，對他們造成危險及風險。

他表示：「（賀錦麗）到那裡表明了我們對法治和海洋法的支持與聲援。」（編輯：高照芬）1111116