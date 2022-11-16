熱炒店是許多台灣人聊天聚餐的好去處，一名網友表示，20年前爸爸常吃熱炒，幾乎每盤都只要99元，如今他出社會後發現，部分熱炒店仍提供一盤99元的料理，讓他非常好奇，為什麼熱炒都不會漲價。貼文引起網友討論，不少老饕表示，價格不變但餐點的內容物變了，現在料超少的。

一名網友日前在PTT上發文表示，20年前他還在念幼稚園的時候，就常常聽到爸爸會去吃99元快炒，然後再來接他下課；如今他已經出社會，間隔了20年卻發現快炒店仍舊有99元的單品，讓他非常驚訝，也很好奇在這個萬物齊漲的年代，快炒店到底憑什麼可以20年都不漲價？

不少網友無奈地說，價格沒調整，但份量有調整，以前一盤99元的熱炒料多實惠，現在一盤99元幾乎都是蔥薑蒜，真正的肉根本沒幾塊；「 現在蔥薑蒜變多了啊」、「你點個三杯看看裡面有多少東西能吃」、「店家縮料了，難道還會跟你說？」

另也有人質疑，現在很少看到一盤100元的快炒了，台北一堆熱炒店，每道菜至少要150元起跳，哪裡來的100元快炒，「除了青菜類之外都漲到150、200元」、「有漲好不好，以前一盤100元，現在一盤要150元了」。