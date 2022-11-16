北市某公司梁姓負責人因3年內密集買賣土地，被追繳土地增值稅180多萬元，行政執行署台北分署追討時，梁辯稱因疫情影響，資金周轉困難，甚至信用卡已遭停卡「哭窮」，無力清償，但執行人員發現他有鉅額資金往來，認為他故意隱匿資產，日前向法院聲請拘提、管收，梁在管收前一刻，火速籌款22萬元，並承諾餘款分期清償。

台北分署指出，在北市精華區擁有大批房產的梁姓公司負責人，2018年間出售北市中山區土地後，重購信義區土地，經核准退還土地增值稅180萬餘元，但去年底又將重購的信義區土地再行移轉。

依《土地稅法》規定，梁5年內再行移轉重購土地，須追繳原先退還土地增值稅180萬餘元。國稅局將梁移送行政執行署台北分署，台北分署追討期間，發現梁收受稅單後，有多筆上百萬元資金往來，甚至處分名下另筆敦化南路房地，且拒不清償或說明其財產狀況。

執行人員向法院聲請拘提梁獲准後，前往梁的公司拘提，但梁當時人未在公司，直到本月11日才主動前往台北分署說明。

梁解釋處分敦化南路房地、上百萬元資金往來，是用來返還銀行貸款及其他借款，對於未繳納稅款一事避重就輕，並稱因受疫情影響，資金周轉困難，要明年才能清償欠稅，甚至稱其信用卡已遭強制停卡。

執行人員認為，梁故意不清償，依法向法院聲請管收，梁被留置後，即撥打電話向友人籌款，並於當天先繳納22萬元，其餘欠稅則承諾每月9萬元分期清償。