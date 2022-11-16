宏碁於日本舉行的第四屆2022亞太區Predator League總決賽13日於東京圓滿落幕，亞洲15個區域30個參賽團隊表現出色，《DOTA2》、《PUBG》兩個遊戲分別由菲律賓、越南奪得冠軍寶座和Predator Shield掠奪者盾牌 。下屆2023年進行各區初賽、2024年初將轉戰菲律賓，再掀精彩決賽戰局。

睽違3年、重回實體的該場亞太區最大電競賽事，集結了含括台灣在內的亞太15個區域、6,612支參賽隊伍，最後30支隊伍於日本東京進行的3天總決賽事，台灣線上線下亦超過萬人見證 對戰過程，緊湊密集的賽事中隨處可見電競選手們的精湛戰技和心力。

宏碁也宣布下屆2024亞太區Predator League總決賽（APAC Predator League 2024）將於菲律賓舉辦，期再號召有志磨練戰技及爭取戰績的隊伍投入參與。

「『Unite as One』是2022年Predator League的主題」，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，「睽違三年疫情後排除萬難首度舉辦跨區大型實體賽事，提供機會讓各區專業選手彙集日本相聚對決，面對面時的心情十分激動，賽事的成功是由選手、團隊、同仁及各方支持努力的成果，宏碁也會持續堅持投入遊戲社群經營及賽事舉辦，期望2024年菲律賓下屆賽事再見」。