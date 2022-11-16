雅詩蘭黛公司表示，已同意斥資28億美元買下美國時尚品牌Tom Ford，創下該化妝品業者有史以來最大的收購交易。

雅詩蘭黛計劃藉由現金、債務與自2025年7月起延後向賣家支付3億美元付款等多種方式，來為這項交易提供資金。不過這項收購案仍需獲得監管部門同意，如果得到批准，預計2023年上半年將可完成該交易。

至於Tom Ford執行長福特（Tom Ford）則將繼續擔任該品牌的創意總監。