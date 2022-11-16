德國晶片大廠英飛凌執行長漢貝克接受媒體訪問時指出，歐洲有必要設立更多晶圓代工廠，以降低對亞洲供應商的依賴。

該晶片業者目前約有15％晶片產能來自台灣，其中有些特殊晶片必須靠台灣提供。不過漢貝克殷切盼望能分散這些晶片供應來源。

根據歐洲晶片法，歐洲執委會計畫到2030年將提供150億歐元扶植公共與民間半導體計畫。它希望透過這筆資金能讓歐洲在競爭激烈晶片市場佔有一席之地。

英飛凌日前宣布將在德勒斯登市東部興建50億歐元的晶片廠以擴大300毫米晶圓產能。