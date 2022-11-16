德國晶片大廠英飛凌執行長漢貝克接受媒體訪問時指出，歐洲有必要設立更多晶圓代工廠，以降低對亞洲供應商的依賴。
該晶片業者目前約有15％晶片產能來自台灣，其中有些特殊晶片必須靠台灣提供。不過漢貝克殷切盼望能分散這些晶片供應來源。
根據歐洲晶片法，歐洲執委會計畫到2030年將提供150億歐元扶植公共與民間半導體計畫。它希望透過這筆資金能讓歐洲在競爭激烈晶片市場佔有一席之地。
英飛凌日前宣布將在德勒斯登市東部興建50億歐元的晶片廠以擴大300毫米晶圓產能。
德國晶片大廠英飛凌執行長漢貝克接受媒體訪問時指出，歐洲有必要設立更多晶圓代工廠，以降低對亞洲供應商的依賴。
該晶片業者目前約有15％晶片產能來自台灣，其中有些特殊晶片必須靠台灣提供。不過漢貝克殷切盼望能分散這些晶片供應來源。
根據歐洲晶片法，歐洲執委會計畫到2030年將提供150億歐元扶植公共與民間半導體計畫。它希望透過這筆資金能讓歐洲在競爭激烈晶片市場佔有一席之地。
英飛凌日前宣布將在德勒斯登市東部興建50億歐元的晶片廠以擴大300毫米晶圓產能。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。