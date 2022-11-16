巴勒斯坦駐聯合國代表曼蘇爾(Riyad H. Mansour)說，現在很清楚的是，以色列不能一邊推行吞併政策和否認「我們人民的自決權」，一邊繼續推廣它沒有做錯的說法。

據《阿拉伯新聞報》（Arab News）14日報導，曼蘇爾在一個重要的聯合國委員會批准了一項決議草案之後說的，該決議草案呼籲國際法院就以色列自1967年戰爭以來，各種行動剝奪巴勒斯坦人民自決權的法律後果發表意見。

11日（週五）大會特別政治和去殖民化委員會（Special Political and Decolonization Committee）的投票結果是98比17，52票棄權。預計大會將於12月對該決議進行表決。

曼蘇爾向《阿拉伯新聞》表示：「在歷史上，有時會出現一個稍縱即逝的時刻。當這個時刻到來時，你必須果斷地採取行動。如果慢了或早了，你將不會取得相同的效果。」

#News: It is now clear that #Israel cannot keep pushing its narrative of doing no wrong while at the same time pursuing annexationist policies and denying “our people’s right to self-determination,” said Riyad Mansour, #Palestine’s representative at UN.https://t.co/j4zItfGERp — That's Enough (Anti-war Coalition) (@Thatsenough0) November 15, 2022

這是他真就聯合國委員會要求國際法院對被佔巴勒斯坦領土的法律地位進行裁決的決定，發表的看法。10年來，曼蘇爾和他的團隊一直在研究、諮詢和準備這一行動，在日內瓦、安曼（約旦）、2次在愛爾蘭和其他地方。

從法理上來看，國際法是站在曼蘇爾和巴勒斯坦人一邊的，他們所需要的是國際社會支持這種勇敢行動的正確政治時機。然而，被佔領土上的情況一直在惡化。以色列的鎮壓仍在繼續，巴勒斯坦人的人權經常受到侵犯。國際人權組織已經達成共識，以色列的長期佔領已經在河與海之間的地區造成了種族隔離式的條件。

自美國總統拜登當選以來，曼蘇爾和他的團隊一直在努力爭取美國人的支持，但沒有取得多大成功。「自今年夏天以來，我們一直在認真討論。他說：「我們談到了保護和拯救兩國解決方案的必要性，我們告訴他們，我們將在聯合國安理會上這樣做，因為美國在安理會上比在大會上更自在。」

巴勒斯坦外交官想要的是聯合國安理會在沒有美國否決權的情況下做出承認巴勒斯坦為聯合國正式成員的決定。他認為，承認巴勒斯坦為聯合國正式會員國，即使是在被佔領的情況下，也意味著國際社會對兩國解決方案是認真的。

然而，美國人並不願意讓步。巴勒斯坦人隨後要求美國提出他們自己的計劃，而美國人同樣不願意合作，特別是在班奈特（Naftali Bennett）、拉皮德（Yair Lapid）、甘茨（Benny Gantz）聯盟執政的情況下。

華盛頓失去了這些以色列朋友，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和極右翼種族主義分子的崛起為巴勒斯坦領導人提供了一個難得的行動時機。

「我們知道，要求國際法院提供法律意見不會受歡迎。這對聯合國的預算來說也是非常昂貴的，但我們必須採取行動。」

在以前的案例中，沒有一個採取類似行動的國家能夠獲得一個大的投票集團。聯合國的決定要求「國際法院就以色列“佔領”巴勒斯坦領土的非法性提供咨詢意見，理由是它可以被視為事實上的吞併。」

曼蘇爾解釋說，國際人道主義法律已經編纂了國家在臨時佔領期間應如何行動。「但這是一個長達55年的佔領，所以它不是暫時的。法院，世界上最高的法院，必須裁定這是一種導致吞併的佔領，這將是非法的，這將對世界上所有國家產生影響。」

曼蘇爾說，以色列人和其他人對巴勒斯坦人尋求這種法律規定的膽量感到驚訝。也許最大的驚訝是，烏克蘭支持這項決議。 不過他認為：「阿拉伯人一直定期支持烏克蘭，因此他們支持一個明確的國際法案例是很自然的。」他說這是一個歷史性的決定，但警告說前面還有挑戰。

「這不是一顆萬靈丹，但現在很清楚，以色列人不能一邊推行他們的說法，一邊進行吞併主義政策，剝奪我們人民的自決權。」