台南市警四分局交通分隊小隊長葉俊麟（右）機警識破製造假車禍真詐財案件。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

50歲的李姓男子從今年１月至9月間，在台南市共發生11件大小車禍，由於車禍頻率高得離譜，引發警方的注意，進一步查出他涉嫌騎乘電動自行車製造假車禍，再向對方索取500至1000元不等的醫藥費，目前已有4人出面指控。警訊時，李男雖否認犯行，但全案仍依詐欺罪嫌送辦。

警四分局交通分隊小隊長葉俊麟日前審查今年9月間的交通事故案卷，發現1件9月底發生在安平區運河旁巷弄裡的交通事故中，有1名騎乘電動自行車的男子是交通分隊常客，經擴大清查與該男子有關的交通事故案件後，發現對方今年竟遭遇11件大小車禍，車禍頻率異於常人。

葉員進一步調查這名50歲的李姓男子，發現他經常在安平區、北區及中西區一帶出入，遇有其他車輛準備轉彎時，即刻意鑽入對方視線死角，與對方發生擦撞，之後再向對方索取500至1000元不等的醫藥費，利用一般民眾發生輕微交通事故，大多希望便宜行事、花錢消災的心態，一再以製造假車禍的方式，從中詐欺獲利。

不過，此次李男終於踢到鐵板，9月底這起車禍發生後，李男聽聞對方堅持報警，即悻悻然離開現場，一毛錢也不要，但因當事人唯恐留下後遺症，仍堅持通報警方到場，並製作筆錄。

擁有豐富交通事故處理經驗的葉員，識破李男是交通事故的常客，進一步擴大查出對方是假車禍真詐財的慣犯後，全案依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。