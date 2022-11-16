國民黨新人白喬茵擅打空戰，近日「多重宇宙」競選廣告曝光，1人尬10角，變身政策控。（柯宗緯翻攝）

國民黨新人白喬茵擅打空戰，近日「多重宇宙」競選廣告曝光，1人尬10角，變身政策控。（柯宗緯翻攝）

國民黨新人白喬茵擅打空戰，近日「多重宇宙」競選廣告曝光，1人尬10角，變身政策控。（柯宗緯翻攝）

高市左楠區議員選舉競爭激烈，20人搶9席。國民黨新人白喬茵擅打空戰，近日「多重宇宙」競選廣告曝光，1人尬10角，變身政策控，細數青年、育兒、觀光、空品、交通等10大政見，要讓選民有感，盼順利進入議會，為城市創造更多安心和貼心。

白喬茵指出，這次推出「左楠十箭」由她來實踐，「不管是曾在婚姻碰壁的你、曾在育兒遭遇挫折的你、懷抱創業夢想卻苦無資源的你、年紀漸長卻感到遠離快樂的你，都請你們給喬茵一個機會，相信專業的力量」。

白喬茵透露，提出10大政見的過程，諮詢過各領域專家，再從自己身為一個三明治世代的年輕媽媽視角出發，用心感受選民需要，希望能為城市創造更多安心和貼心。

身為職業婦女的她指出，友善夜歸女性方面，精準定位、建置安全通報APP即時求援。心居夫妻輔導提供家務諮商，以及每月2小時免費共同心理諮詢。

而又具有2寶媽身份的白喬茵也十分關注育兒議題，提出增設0～2歲公托、2～6歲公幼及非營利幼兒園減輕育兒負擔、提供新手媽媽一周到府保母補貼、增加特色共融公園、公有市場增設兒童遊戲專區並聘請陪玩照護員。

針對青年族群，她提出，加強輔導青創產業，同時落實居住正義，建立租屋透明登錄機制、40歲以下高雄青年購屋利息前3年由市府補貼。另外，催生在地創生組織、結合老店活絡舊城文化，期待北漂青年回流。

為振興左楠觀光，她更拋出，評估環潭纜車建置效益、完善後勁溪親水設施舉辦音樂節。另外，舉辦眷村美食並媒合眷村菜餚至超商上架販賣，希望點亮眷村品牌。