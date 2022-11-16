有「港視一姐」美稱的女星張可頤，過去曾演出《神鵰俠侶》中程英一角深植人心，近年來她鮮少於螢光幕前露面，昨日在微博上更新近況，更附上素顏自拍照，讓網友驚呼「狀態極好」。

港星張可頤曾被譽為「千禧年代無線五大當家花旦之一」及「港視一姐」，出道首部電視劇飾演《神鵰俠侶》中的程英竄紅，之後出演多部戲劇女主角，28歲就擠進香港「四大花旦」，2013年演出《陸貞傳奇》，也是她首度飾演反派。

然而，近年來鮮少露面的她，近期在微博更新動態更附上兩張素顏照，照片中可見她打扮休閒，坐在沙發上，保養相當得宜的她，皮膚略有光澤，完全看不出已年過半百。

張可頤在文中寫下：「生活日常莫過於就是用最簡單方法去過認真的日子，做一個生活中最好狀態的自己，相信上天給你打造的善良本質，而本質升級又是靠生活經驗累積，相信自己，不用偽裝、不要虛假、也不必高攀、更不勉強。我不太老、也不算年輕，只是一個獨一無二的個體存在吧，你呢？」網友在看到她難得發文紛紛表示驚喜，更希望她可以經常分享動態。