九合一選舉倒數，國民黨台北市長候選人蔣萬安在本月10日宣布辭立委，但民進黨候選人陳時中競選總幹事吳思瑤昨爆出蔣萬安「至今沒有向立法院遞交辭職書」，蔣陣營隨即稱今日將完成法定程序。對此，無黨籍候選人黃珊珊16日直呼「真是讓我瞠（ㄊㄤˊ）目結舌」，大酸如果蔣萬安連辭職都沒有執行力，將來怎麼會有即戰力？

吳思瑤昨在臉書批評，當時蔣萬安講得義正辭嚴、鏗鏘有力，但5天過去了還沒辭職，還沒有向立法院遞交辭職書，大酸「連辭立委都可以講空話？說謊話？練肖話？」對此，蔣萬安稍早解釋道，「今天早上已經完成了法定的辭職程序，而辭職的生效日就是11月10日」。

對此，黃珊珊上午發布自信友善城市政見後接受媒體聯訪，她先是嘆了一口氣，隨後直呼「真是讓我瞠（ㄊㄤˊ）目結舌」，暗酸蔣萬安日前念錯此成語，並表達驚訝之意。

黃珊珊表示，辭職非常簡單，「只要寫下辭職，助理就會拿去辦公室，不需要委員親自到立法院去辭職」，強調她辭掉議員的時候如此，辭掉副市長的時候也是如此，大酸蔣萬安如果連辭職都沒有執行力，將來怎麼會有即戰力？