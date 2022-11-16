盧秀燕受到市場業者及買菜婆婆媽媽熱情相迎，民眾高呼「媽媽市長、凍蒜！凍蒜！」(陳世宗攝)

台中市長盧秀燕，今天上午一早就到沙鹿區大同街零售市場掃街拜票，受到婆婆媽媽的熱情歡迎。(陳世宗攝)

最後衝刺！盧秀燕沙鹿市場掃街 提正向選舉：不再回覆辯論內容

九合一選戰進入最後衝刺，角逐連任的台中市長盧秀燕，今天上午一早就到沙鹿零售市場掃街拜票，受到婆婆媽媽的熱情歡迎；媒體詢問昨晚在公辦政見發表會上，盧秀燕提到高雄開槍治安問題，遭到陳其邁競總發言人高閔琳駁斥並要求公開道歉！盧秀燕指出，辯論會已經結束，為了選後與蔡副院長能夠「好相見」，正向選舉，辯論會所有內容會約束自己不再回覆。

盧秀燕今天上午選務行程，一早就到沙鹿區人潮最多的大同街市場掃街拜票，前立委顏寬恒特陪同盧秀燕一起掃街，受到市場業者及買菜的婆婆媽媽熱情相迎，民眾高呼「媽媽市長、凍蒜！凍蒜！」還有騎車的婦人爭相和盧秀燕握手、擁抱等。

媒體詢問盧秀燕，上午怎會選擇到沙鹿市場掃街拜票？盧秀燕指出，選戰進入倒數，掌握往人多的地方跑，那市場人最多，上午到沙鹿市場、下午會到大里內新黃昏市場，總而言之這幾天盡量往人多的地方跑、拉票。

媒體詢問盧秀燕昨晚在公辦政見發表會上，提到高雄開槍治安問題？遭到陳其邁競總發言人高閔琳駁斥並要求公開道歉！

盧秀燕強調，辯論會已經結束，為了選後跟蔡副院長能夠「好相見」，正向選舉，所以辯論會我不希望延長到會外賽，辯論會所有內容會約束自己不再回覆，希望選後與蔡副院長能夠好相見，大家攜手同心為台中建設、為台中努力，所以正向選舉，那就不再答覆。