美媒報導，蘋果準備向亞利桑那州正在興建的晶圓廠下單，可能是長期合作夥伴台積電，此舉代表蘋果跨出降低半導體依賴亞洲生產的重要一步，不僅如此，蘋果將供應鏈分散至全球的企圖心明顯，有意提升向歐洲購買晶片的比重。

台積電亞利桑那晶圓廠預計在12月底舉辦移機典禮，象徵興建工程進入最後階段，預計明年初完工，2024年開始量產5奈米晶片，如今也傳出蘋果準備向台積電下單亞利桑那州生產的晶片。

報導也提到，蘋果有意擴大在歐洲供應鏈，傳出執行長庫克（Tim Cook）在德國與員工的內部會議上提到，「我們已經決定買斷亞利桑那州一家晶圓廠的供貨，該廠預計2024年開始量產，也就是說，距離現在還有兩年，但時程有可能更快。」外媒推論對象是台積電，而非英特爾。

此外，庫克也針對美國晶片法案與歐洲加強發展半導體的配套措施發表看法，「此舉將重新塑造晶片產業的樣貌，我認為大家會看到美國與歐洲就產能、技術進行重大投資，試圖搶回市佔率。」

報導也好奇，台積電亞利桑那廠的技術能否符合蘋果未來的需求，主要是該廠量產的晶片是5奈米，並無法滿足蘋果對3奈米的需求，美國廠晶片可能僅使用在部分產品上。