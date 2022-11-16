2021年8月加入有巢氏房屋南平藝文捷運加盟店的經紀人温漢選，靠著永慶加盟體系的高市佔，及成熟健全的聯賣制度，1年多來已累積近千萬元的業績，今年年收入也逼近300萬元，創造事業新高峰。

温漢選過去因家中變故，導致住家被銀行法拍，父母也因此離婚，最後父親帶著三個孩子與奶奶同住。身為長子，他國中畢業後就開始打工，肩負了照顧家庭的使命。温漢選白天工作、晚上就讀高中夜校，加上加班費，一個月收入約有3萬元。

由於兼職工作發展有限，温漢選開始思考未來的人生方向，高二下起他努力用功，重拾過去荒廢的課業，最後考上了雲林國立虎尾科技大學材料系。畢業後入伍當兵，那時候他看到一段房仲的宣傳文宣，標題寫著「當你準備成家時，同時也可以幫助他人圓夢成家」，再加上房仲經紀人高薪的誘因，讓他開始對房仲業充滿憧憬。

温漢選退伍後，進入材料系相關領域擔任傳產工程師，月薪約2萬8千元。為了讓自己與家人能有更好的生活，在當工程師期間，他3度投履歷到信義房屋，終於在第3次面試後錄取了。

在信義房屋待了4年，温漢選一路從房仲小白、店主任到專案經理，在公司表揚榜上不曾缺席，當時年收入大約80萬；受到獎金制度的限制，及與公司理念不契合，最後選擇離開，到弟弟所開設的超商幫忙。

永慶房產集團店數多、聯賣制度完善、案源充沛，加上科技工具助經紀人提升工作效率，成交更快速。(圖片來源/永慶房產集團)

永慶加盟體系資源豐富、案源多 收入翻倍成長

2021年，温漢選在前同事的介紹之下，進入永慶不動產加盟店，同年再轉到有巢氏房屋南平藝文捷運加盟店。他發現，永慶加盟體系與信義房屋的不同之處，除了薪資制度的差異，作業的自由度也比以往寬廣。

温漢選舉例說明，在前東家與同事合作成交了1,000萬元的房屋，最後只會拿到約2萬元獎金，相比永慶加盟體系優渥的獎金抽成，難免有同工不同酬的心態，「兩邊付出一樣的努力，在永慶加盟體系收穫的更多！」

此外，永慶加盟體系旗下擁有四個加盟品牌，包括永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產，店數多、在桃園地區有高市佔率，再加上《i智慧系統》中超過10多萬個物件，類型又多元，大幅提高了配對成功的機率，帶動他今年將近一半的業績，收入更較過去翻漲4倍。

除了聯賣制度，永慶集團配備的科技工具與系統，也大大增加經紀人的工作效率。温漢選說，在銷售方面，只要在《i智慧系統》點選指定區塊，就會立即出現該區所有案子；當經紀人帶看完，買家還想看其他房源時，《行動智能經紀人APP》就能在手機上根據客戶對房屋的喜好和條件，精準篩選出客戶感興趣的物件，提高成交率。

温漢選做誠實房仲，為客戶打造安心交易環境，善盡房仲經紀人職責。(圖片來源/永慶房產集團)

善盡誠實房仲職責 不為成交隱瞞缺陷

在房仲服務9年的時間，温漢選成交件數超過300件，接觸過各式各樣的買家與賣家，也聽到不少對「房仲經紀人」這份工作質疑的聲音，他認為，房屋仲介是房屋交易中必要的存在，屋主為了完成交易，必會選擇對自己有利的說詞，需要房仲經紀人進行查證，確保買賣雙方之權益。

他曾從客戶口中聽聞，有同業與客戶簽訂專任委託，為了成交，會刻意不詢問屋主屋況瑕疵等「刺耳」問題，而導致成交後糾紛不斷。温漢選在每件委託案簽署前，都會依「標的物現況說明書」，事先詢問屋主房子是否有漏水、近一年樓上樓下有無發生過漏水爭議、此棟建築有無發生過非自然身故等，善盡查驗屋況與產權問題的責任，秉持誠實房仲理念，落實安心交易的環境。

溫漢選表示，自己當房仲經紀人，賺錢是其次，更希望透過自己專業和貼心的服務，幫客戶一圓成家夢，也想讓更多人體驗「良心和誠實房仲」實實在在的服務，完成客戶託付的成就感，成為他持續往前走的動力。

展望2023年，温漢選希望個人業績能突破1千萬元，達成「千萬業績經紀人」的成就，並買下自己的第一間房子；在服務層面上，提供更優質且專業的服務，幫助更多客戶圓夢成家。