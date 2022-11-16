無黨籍台北市長候選人黃珊珊拋「智慧城市」政見，推動元宇宙概念設計的「虛擬競選總部」，並藉此概念成立虛擬市政府，市民可透過「自願式實名制」加入公共討論平台，針對市政議題提案討論，落實公開透明的核心理念，也深化公民參與的機制，達到智慧政府的進化與願景。

黃珊珊指出，現行的智慧治理基礎，是將台北作為一個生活實驗室（Living Lab），引入民間業者創意與資源，為各類市政提出解決方案，截至2022年6月底共專案推動284件計畫，智慧垃圾回收整合服務站和智慧號誌等都是重要案例。

黃珊珊提到，台北市政府大數據中心在疫情期間發揮整合跨域數據，輔助市府分析和決策，原先疫情儀表板預計轉型成更全面的社會安全儀表板；未來將推出「台北通2.0」進一步整合擴大卡證及市政服務，讓市民一機在手如同手握市政服務鑰匙，各項服務及場域就可通行無阻。

在利用智慧城市作為主題與世界城市交流方面，黃珊珊說道，由台北市倡議成立的全球智慧城市聯盟(PoC) 於2019年3月成立，目前全球已有94個城市參與，會員達217個，同時透過國際合作帶動台灣智慧城市產業輸出，並持續提升「智慧台北 Smart Taipei」的整體形象品牌，深化台北市與國際產經學界各方面的交流。

黃珊珊表示，智慧政府元宇宙創設目的在於營造友善使用者環境，透過虛實合一的模式，讓市民親自參與市政的規劃與決策過程，例如一殯拆除後用地的使用規畫，推動過程可採行「自願式實名制」新模式，有助確保公民參政平台實質且安全的品質，建立政府與市民雙向良好的溝通管道，以使用者為本的精神，督促行政流程的改良。

「政府的角色就是建立公正且方便的平台提供民間參與，並利用新科技新技術來貼近市民需求。」她表示，未來將更著重落實公開透明的核心理念，以元宇宙平台深化公民參與機制，逐步達到智慧政府的進化願景。