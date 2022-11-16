馬來西亞女模兼DJ林雲擁有34E的魔鬼身材、性格敢說敢言，人氣超夯的她IG和FB合計狂吸360萬粉絲，今年36歲的她交往多任男友，4年前卻開直播怒控遭小8歲律師男友Peter家暴，直到2019年才嫁給認識10年的真愛「黑男」，過著甜蜜幸福的生活。14日她放上泡花瓣浴的美照，還大方承認是「老公視角」，掀起網友暴動。

長相亮麗的林雲2012年曾以饒舌樂團「Sugar Daddy」成員來台發行專輯，2013年當起專業DJ後，常赴海內外夜店打碟，還被FHM 男人幫雜誌評選為「馬來西亞百大性感女神」，14日在IG放上泡湯照，可見她全身浸泡在灑滿粉色花瓣的浴缸，浴缸的水呈現白色狀，她解釋身處地點是印尼峇里島水療中心，泡澡共分4個階段，分別是按摩、身體磨砂、身體面膜、洗花瓣澡，而養護的過程似乎很享受，令林雲露出宛若在天堂的幸福表情。豐滿的長輩輪廓則用幾片花瓣擋住，一雙美腿白皙性感，絕妙好身材若隱若現，瞬間抓住所有人的目光。

照片曝光後，立刻吸引破萬網友點讚，並留言寫下：「嘖嘖嘖，我剛才又把照片放大來看了」、「Wow，姐真的好大」、「放開她們！！！讓她們呼吸吧」、「太美，姐姐很享受的畫面」、「這是該看哪裡好？看了很害羞地笑」、「這張照片好辣好有feel」，也有網友搞笑問：「投訴誰拍的，有些遠看不清」，神出林雲翻牌解答：「老公」，甜蜜承認是老公視角照，周圍瞬間冒起粉紅色泡泡，此外，也有已婚粉絲向她告白：「按了讚，我老婆會拉我耳朵，但還是給了個讚」，林雲則幽默回應：「老婆我來！」，不僅身材性感傲人，獨樹一幟的說話風格也笑壞粉絲。