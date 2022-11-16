大陸官方表示，2023年大專畢業生將達1158萬人，同比增加82萬人。大陸教育部、人力資源和社會保障部15日指出，各地各大專要深刻認識做好「當前和今後一個時期」大專畢業生就業創業工作的重大意義，準確把握2023屆大專畢業生就業創業工作面臨的形勢，全力以赴做好大專畢業生就業創業工作。

中國新聞網引述大陸教育部網站消息，大陸教育部、人力資源和社會保障部15日召開2023屆全國大專院校畢業生就業創業工作網路視訊會議。會議強調，各地各大專要千方百計促進市場化就業，深入開展大專書記校長訪企拓崗促就業專項行動，實施「萬企進校園計畫」，全面推廣使用國家大學生就業服務平台，充分發揮中小企業吸納就業作用，支援自主創業和靈活就業。

會議指出，要用足用好各類政策性崗位，配合有關部門優化政策性崗位招錄安排，積極拓寬基層就業空間，鼓勵更多畢業生報考重點領域和一線崗位，做好大學生徵兵工作。要健全就業指導服務體系，有的放矢開展就業指導，不斷強化就業育人實效，引導畢業生從實際出發選擇職業和崗位，用好「互聯網＋就業」新模式，堅決保護畢業生就業權益。

會議強調，要用心用情幫扶就業困難群體，深入實施宏志助航計畫，做好離校未就業畢業生跟蹤服務。要簡化優化求職就業手續，落實國務院辦公廳有關文件精神，有關部門共同做好穩妥有序取消就業報到證工作，建立畢業去向登記制度，強化就業統計監測。要深入推進高等教育供給側改革，強化學科專業布局調整，完善就業與招生培養聯動機制。