前主播劉芯彤口條流利，台風穩健，加上亮眼外型，被觀眾大讚是「正港美女主播」，作風親民的她，絲毫不吝嗇與網友分享私下生活日常，昨(15日)在臉書透露母親幫她買台積電股票，近來賺了不少錢，更是興奮到封母親為「股市劉媽媽」。

股神巴菲特旗下投資團隊波克夏公司（Berkshire Hathaway），上季買進至少41.2億美元台積電ADR股票，讓台積電股價爆漲，昨終場收在480元，上漲35元，劉芯彤興奮表示母親上週二幫她買進台積電，因此這幾個交易日賺了不少錢，隨後便收到父親私訊許多相關新聞連結，讓她難掩興奮大讚：「娘很厲害，入手點很準」，更給母親「股市劉媽媽」的封號。

不過眼見到她頻頻稱讚母親，似乎讓父親有點眼紅：「爸爸也有買」，這讓劉芯彤忍不住開玩笑表示：「好啦好啦，你們都很厲害，多賺一點喔。我能不能回家吃爸媽，就看這一次了，拜託讓我早日當個靠爸族」。

對此，網友紛紛留言：「弱弱的舉手，我也有買一點點」、「父母都很愛爭寵很可愛」、「台Ｇ電最近真的賺翻了」。