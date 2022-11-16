誰說一定要靠傳統學科才能上大學，大同大學工設系新生林奕辰，「玩氣球」玩進理想學校。他透露，從小到大綁過上百萬顆氣球，最擅長大型造型，氣球已像家人一樣密不可分，還帶給老師驚喜，「沒想到氣球可以這樣玩」。

今年9月上大學的林奕辰，從小熱愛氣球，常常綁到雙手脫皮、流血，沒想到興趣變成專業，更以這份天賦升學，成為罕見例子。他曾思考，成績不差但也不會是第一名，「何不把興趣做到最好、最頂尖」，透過特殊選才，作品令面試委員驚豔。

得知順利入學，林奕辰趁空檔找好友接案，短短半年收入，比上班族工作一年的薪水還多。未來計劃全台設點，打造精品品牌，他認為作品透過網路行銷沒問題，而開設實體店面，會帶給親臨的顧客更多感動。

林奕辰爸媽相當支持兒子，他回憶，小時候在路邊買了一個蜻蜓造型的氣球，回家比照製作「竟然一模一樣」，越玩越有成就感。高中開始，常收到各種布置氣球的邀請，舉凡畢業典禮、生日派對、節慶等，至今綁了上百萬顆。

林奕辰做過重機、小菩薩、舞龍舞獅、日本電影角色「千尋」等大型氣球，他說，綁氣球技巧不難，最關鍵是比例，例如做一個人偶，要先抓好頭、身比例，「要像又討喜」是造型氣球的精髓。

大同大學工業設計學系副教授陳立杰表示，很多具有天賦的學生，在別人看來可能是「鬼才」、「怪咖」，他們專注在喜歡的事情，「這是筆試考不出來的」。透過特殊選才，對學校來說，可挑到不同人才；對學生而言，不因學科成績受限，一樣能進理想大學就讀。