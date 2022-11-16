新竹縣長、縣議員暨鄉鎮市長第1場公辦政見會，現場未見民眾來聽候選人政見。（羅浚濱攝）

新竹縣長、縣議員暨鄉鎮市長16日第1場公辦政見會，在竹北市東平里集會所舉行，現場未見民眾來聽候選人政見，競選縣長連任的楊文科未到場，但提出4大核心、5大策略的文化政見，將著手規畫客家博覽會，竹竹苗攜手爭取世界客家論壇，深化客家文化向下扎根。

楊文科指出，文化政見4大核心為傳承、亮點 、國際與永續，並以5大策略執行，全面提升文化場館軟硬體，加速文化資產管理及修復，並培力文化永續人才，增進國際藝術交流，打造新竹縣成為文化藝術之都。

首先「傳承文化與促進文化經濟」，整合新竹縣具有特色的人文、地理、自然和農業，結合文化資產與多元族群發展經濟，並加速文化資產管理及修復、古蹟歷史建築活化再利用、促進民間參與，提供民眾多元優質服務。

2是「新亮點的文化治理」， 與財團法人新竹縣文化基金會合作，以新媒體行銷的治理模式發展各類型文化藝術，引進專業人才。

3是「文化場館的專業與扎根」，針對新竹縣總圖館、大美術館等硬體建築空間擴增，調整組織經費與人力，並形塑新竹博物館品牌，打造科技藝術的孵化器、培養民眾美學素養與兒童藝術教育，增進國際藝術交流。

4為「推動組織再造追求文化永續」，突破組織架構限制，培訓具備文化專業能力之人才，以永續觀點進行人力資源有效性管理。

5是「多元參與凝聚社會能量」則是照顧民眾的文化權利、文化平權、文化藝術近用及享有，促進多元參與。

第1場公辦政見會到場都是候選人和其助選員，不見聽政見的民眾。民進黨縣長候選人周江杰提出「山前線」交通政見，無黨籍縣長候選人劉復嵐則指周的山前線都是行經人口少的鄉鎮，每1公里要10億元，根本不可行。