俄烏戰爭持續，有外媒報導指出15日下午，北約成員國波蘭的東南部遭到飛彈命中造成2人死亡。對此，俄烏兩國急發聲明撇清。國安局長陳明通今天（16日）回應，目前情資混亂，狀況還有待確認。

俄羅斯15日對烏克蘭發射上百枚飛彈，造成700萬家戶停電，期間北約成員國波蘭東南部鄰近烏克蘭的普熱沃多鎮（Przewodow）在當地時間下午傳出遭到飛彈攻擊，造成2人死亡，有傳言指出，這枚落在波蘭國土的飛彈是烏克蘭使用的防空飛彈。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）嚴正聲明，稱這是俄羅斯正在鼓吹陰謀論，企圖抹黑烏克蘭的防空導彈落在波蘭。「這不是真的，任何人都不應該相信或轉發俄羅斯的宣傳」。俄羅斯國防部也發出聲明強烈否認其飛彈越境進入波蘭，並稱相關報導是「蓄意挑釁」，目的是要讓局勢升級。

波蘭政府對此已召開緊急會議，並向美國總統拜登進行簡報。由於波蘭是北約成員國，這次飛彈攻擊是否觸動北約第5條公約備受外界關注。北約第5條公約規定，若針對任一成員國發動攻擊，均被視為對全體成員國的攻擊。

立法院外交國防委員會今天審議國安局112年度預算案，陳明通列席備詢。國民黨立委江啟臣關心此事質詢，波蘭是否針對此事將引用北約第4條公約，「當北約成員國在領土完整、政治獨立或安全受到威脅時，在任何一個成員國的提議下，北約各國將進行緊急磋商」。國安局應第一時間盡速掌握。

陳明通回應，這還在討論而已，持續掌握中。他說，現在情資有點混亂，有人說這枚飛彈是波蘭防空飛彈攔截的彈頭，情況都還在確認中。