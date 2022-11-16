2020年3月30日林哲男與王達元為了女人相約談判，林男帶著槍並找來麻吉王證凱助陣，不料爭執過程中槍枝擊發，子彈先是打中王達元後，又打中王證凱，王證凱送醫不治。經高雄地院、高雄高分院審理3次後，16日高分院宣判更二審結果，再出現第3種見解，依殺人未遂、過失致死罪，判處林男徒刑9年6月。

林男與王達元相約鳳山區鳳翔公園談判，王證凱則是前往替林男助陣，不料談判破裂，3人在地上扭打成一團，過程中林男的槍枝擊發，子彈貫穿王達元右臂，射中王證凱的左後背，並貫穿至右胸，王證凱送醫後仍回天乏術。

高雄地院審理時，法官認為林男是在扭打過程中蓄意開槍，才會造成槍枝擊發，且未立即將王證凱送醫，因此有殺人不確定故意，依持有槍枝罪判4年、殺人罪判16年，褫奪公權8年，併執行刑19年6月。

林男不服上訴後，高雄高分院卻出現第2種見解，認為是王達元與林男扭打時誤觸槍枝，才會造成槍枝擊發，且依事證認定，槍枝是由王達元誤觸板機才擊發的，因此林男無殺人故意，依過失致死判林男4年6個月，持有槍枝維持仍維持4年，合併執行後，判8年2月。

經上訴後，最高法院認為，二審合議庭未依林男與王達元的陳述，模擬案發情境，也沒有請槍械專家做認定，因此依全案未釐清也未調查完全，發回高雄高分院更審。

高分院更一審審理時，仍認為是林男開槍，並無王達元誤扣扳機情事，判處徒刑14年，褫奪公權7年。

16日高雄高分院更二審宣判，合議庭再出現第3種見解，認為是林男朝王達元開槍，但子彈卻意外貫穿王達元，打中麻吉王證凱，林男分別觸犯殺人未遂罪和過失致死罪，從一重罪判9年6月，仍可上訴。