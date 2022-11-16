埔里基督教院獲贈小型葉克膜，心臟血管團隊利用空閒上課，精進相關技術。（埔基醫院提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里基督教醫院肩負偏鄉救護使命，最偏遠部落到醫院至少要3個小時，若轉往中、彰地區的教學醫院，又得再增加1小時，有鑑於此台北長安扶輪社透過2022扶輪全球獎助金計畫，捐贈埔基醫院1部要價近300萬元的小型葉克膜，讓心臟血管團隊幫急重症病患爭取更多時間，增加活命機會。

埔里基督教院獲贈小型葉克膜，讓醫療團隊可以幫急重症病患爭取更多時間，增加活命機會。（埔基醫院提供／楊靜茹南投傳真）

小型葉克膜即「經皮心肺輔助器(percutaneous cardiopulmonary supportPCPS)」，既可以擔任人工心臟的工作，也可以取代肺臟的任務，若患者同時失去心肺功能，還是單獨喪失心臟、或是肺臟功能時，都可以使用小葉克膜，提供足夠氧氣與血液輸出量給全身其他器官，向上帝借時間，增加患者存活的機會。

台北長安扶輪社長陳崑生、D3521地區總監李澤汝15日代表捐贈小型葉克膜給埔基，埔基院長蘇世強頒發感謝狀致意。陳崑生、李澤汝說，為了提升救治急重症者醫療設備，透過扶輪全球獎助金計畫，結合澳洲、韓國、西班牙、香港、日本、台灣等共19個地區與扶輪社的愛心資源捐贈小型葉克膜，盼偏鄉居民能即時獲得援助。

埔基院長蘇世強頒發感謝狀，感謝台北長安扶輪社長期關心偏鄉醫療，挹注醫療資源。（楊靜茹攝）

蘇世強表示，最偏遠部落到醫院至少約3個小時車程，若再轉往中、彰地區的教學醫院，得再增加1小時車程，過去需要葉克膜救命的急重症患者，得向其他醫院商借設備及技術人員到埔基協助，耗費大量時間，感謝扶輪社友捐贈小型葉克膜，讓醫療團隊為漢者爭取更多救治時間，造福偏鄉居民。