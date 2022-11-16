經過最後一刻的外交斡旋，英國首相蘇納克確定今（16）日將與中國國家主席習近平於二十國集團（G20）峰會上舉行會面，這是中英元首近5年來首度面對面。蘇納克飛往印尼峇里島前受訪稱，中國是「系統性挑戰」，且是英國的「經濟安全威脅」。

路透社報導，英國首相辦公室表示，蘇納克今日計劃與習近平舉行會談，以建立「坦誠和建設性的關係」。聲明表示，「印太地區對我們的安全和繁榮愈趨重要。這裡有充滿活力和快速增長的經濟體，該地區發生的事情，將決定未來十年的世界。」

然而，蘇納克預期將對習近平採取更強硬的態度，唐寧街聲明把中國描述為「系統性」和「長期」的挑戰，英國首相辦公室指稱，中國的「專制領導」意在「重塑國際秩序」。

另綜合外媒消息，蘇納克在飛往印尼的飛機上受訪時表示，他認為中國明顯對英國的價值觀和利益構成「系統性挑戰」，且無疑是對英國經濟安全的「最大國家級威脅」。記者追問會否把中國定性為威脅，蘇納克說他的態度與盟友「高度一致」。

蘇納克補充說，但他也認為，中國在全球經濟中不可或缺，如果雙方不進行對話，將無法解決氣候變化、公共衛生等共同的全球挑戰，或者處理俄烏衝突。