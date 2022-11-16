今天是兩岸形成「九二共識」30周年，前總統馬英九上午在臉書重申，「九二共識」是兩岸當年運用智慧，擱置爭議、求同存異、共創雙贏，才達致難能可貴的共識，奠定了兩岸共同的政治基礎，也改變了往後兩岸關係發展的方向。

馬英九認為，當今兩岸情勢在蔡政府主政6年來惡化，蔡英文總統上任後，不願意承認「九二共識」是最關鍵原因；籲蔡總統既然可接受兩岸經濟合作架構協議（ECFA），為何不能接受前總統李登輝任內兩岸達成的「九二共識」？

馬英九表示，國際友人都希望兩岸對話，蔡總統也表達願意對話，那何必拒斥我方提出，符合中華民國憲法與兩岸人民岸關係條例，過去實施有效，現在仍為對岸接受的「九二共識」？台灣安全與百姓福祉就在蔡總統的一念之間。

馬英九指出，「九二共識」是兩岸政府授權代表機構：海基會與海協會，在李登輝執政時達成的共識，是兩岸當局的共識，不只是國共兩黨的共識，這30年來對兩岸的和平穩定，貢獻卓著，ECFA就是「九二共識」產物與存續基礎。

馬英九說，「九二共識」符合中華民國憲法，也為兩岸帶來經濟、外交的和平紅利，是促成兩岸互惠的重要共同政治基礎；大陸領導人習近平上個月中共「二十大」報告仍強調堅持「九二共識」，未放棄「九二共識」作為兩岸共同政治基礎。

但馬英九也提到，當前兩岸卻陷入前所未有的僵局與危機，去年5月英國經濟學人稱台灣是「全球最危險的地方」，今年8月初大陸圍台軍演，10月份，法國媒體重點週刊還點名高雄港可能是大陸侵台首要目標。

馬英九說，蔡英文總統今年國慶談話中提到願意與北京「尋求雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」，北京當局已回應，如蔡政府不以「九二共識」為基礎，就沒有談判空間，但蔡政府迄今提不出任何可行的替代「九二共識」的方案。

馬英九表示，俄烏戰爭爆發後，國際社會一致呼籲兩岸應對話協商、避戰謀和，以和平方式解決爭端；11月4日G7集團外交首長，以及歐盟高級代表發出聯合聲明，也重申台海和平穩定的重要性，呼籲和平解決兩岸問題。

馬英九指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美方數十年來都堅持「必須以和平方式處理和解決這些歧見」，華府也不希望「冷戰」。習近平與美國總統拜登前天在印尼會晤，說明用對話代替對抗，以和平避免戰爭重要性。