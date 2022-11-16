台大醫院婦產科醫師施景中昨天表示，近日替一名嚴重胎盤早期剝離的孕婦開刀、接生，手術刀一劃，黑血就像噴泉般不斷流出來，就像挖破石油管線般，他心想慘了，因為依照經驗，在這種情況下出生的孩子都是蒼白癱軟，有的沒多久就當小天使，豈料這個寶寶出生竟馬上放聲大哭，令他嘖嘖稱奇。

施景中昨（15）日於個人臉書指出，院內兩名安胎的孕婦14日凌晨突多量出血、兩個胎兒的心跳輪流減速，醫護人員趕緊替兩名孕婦安排開刀，正當他要進入開刀房替刀序一的孕婦開刀時，他接到總醫師來電表示，刀序二的孕婦和胎兒情況較危急，又緊急更換開刀順序。

施景中表示，刀序二的孕婦送進開刀房，流了一大灘血在地上，他發現產婦的面容有異，結果發現產婦有嚴重胎盤早期剝離，手術刀一劃，因子宮內的積血壓力太高，血就像噴泉般噴到旁邊的女醫師臉上。

施景中說，這不是一般常見的血水，是接近原汁的黑血，且源源不絕地流出，猶如挖破高壓石油管線般，他心想這下慘了，因為依照過往的經驗，孩子出生後都是蒼白軟癱，有的沒多久就當小天使，沒想到這個寶寶出生後，馬上放聲大哭，娩出來的胎盤還爛爛的，令他驚呼，「真的不知道這寶寶怎麼有辦法撐過來」。

施景中表示，寶寶出生後隨即進ICU照護，他下班也去探望孕婦，母子都沒有大問題，孕婦對施景中說，「這是老天特別照顧生下來的孩子」，他點頭認同，「難怪以前有人要取名『天佑、天保、天賜』等，與大自然的力量相比，醫師真的太渺小了」。