《全明星運動會4》的黃隊林玉書，日前因受傷宣布退賽，《時報周刊》今（16日）報導他退賽是因為遭到黃隊隊友孤立、排擠，針對這一報導，林玉書經紀人表示一切都是子虛烏有，並再次重申林玉書退賽是因為身體受傷，無法負荷，「玉書是真的身體狀態不好，真的負荷不了，經過我們與製作單位評估，才決定讓她退賽，雖然很不捨，她也不想影響到大家，離開後也還是會好好幫大家加油！」

同時經紀人也否認林玉書在隊內遭到隊友孤立，「我看到的部份與播出是大家一起練習、一起比賽啊！可能是她比較內向沒有很快融入大家，所以被看圖說故事了吧，其實大家都有一起練習，也都有彼此互相照顧，投入的時間都很長，每個人也都很辛苦很疲憊了 」；經紀人再補充表示，「我看到的其實每個藝人包括工作人員為了節目練習與投入所有的時間與體力真的都很辛苦，希望大家可以多給點掌聲與鼓勵，而不是網路上各種捕風捉影與看圖說故事，這樣對所有努力的人都很傷，希望可以真的多支持所有努力表現的人，給予正面的肯定與鼓勵！」