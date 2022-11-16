1.美國勞工部公布，10月生產者物價指數（PPI）年漲8%，為連續第4個月放緩，低於市場預期的年漲8.3%，並創下去年7月來新低。與上月相比，10月PPI上漲0.2%，低於市場預期的月漲0.4%。9月PPI月增幅從0.4%下修至0.2%。此外，排除食品與能源價格後，最終需求PPI與9月持平，低於市場預期的月漲0.3%；年漲6.7%，亦低於市場預期的年漲7.2%。排除食品、能源與貿易項目的核心PPI月漲0.2%、年漲5.4%。

2.聯邦基金期貨市場對於美國央行目標利率到頂時的預測從上周的升破5%進一步下滑。目前市場預期央行政策利率將在明年5月或6月到頂，升至4.9%，並在年底時降至4.39%。此外，市場預期聯準會在 12月升息50個基點的可能性從上周的71.5%攀升至93%。

3.聯準會公布，美國第三季家庭債務增加3510億美元，創下15年來最大增幅。報告指出，美國家庭債務季增2.2%、年增8.3%，總額達到16.5兆美元，創下歷史新高，主要因為信用卡貸款額與抵押貸款額增加。其中，第三季信用卡貸款額年增15%，達到9300億美元。抵押貸款額增加1兆美元，達到11.7兆元。負責撰寫該報告的紐約聯準銀行經濟學家Donghoon Lee表示，信用卡貸款、抵押貸款與汽車貸款增加顯示消費者需求強勁。

4.費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，聯準會可能在未來數個月放緩升息步伐，若有跡象顯示通膨持續朝2%目標接近，央行便應停止升息。

5.亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）表示，美國通膨雖有放緩跡象，但聯準會仍需持續將利率升至對經濟具有限制性的水準，好讓通膨逐步回落至央行設定的2%目標。

6.根據當地消防隊周二發布的消息，在波蘭東部靠近烏克蘭邊境的村莊Przewodow發生重大爆炸案，並造成兩人死亡。俄羅斯周二對烏克蘭全境主要城市與能源設施發動猛烈的飛彈攻擊。美聯社報導，一名美國情報單位高層透露這起位於波蘭東部的爆炸案，是因為俄羅斯的導彈飛越烏克蘭邊境打到波蘭所致。美國五角大樓和國務院均表示目前無法證實這個消息。北約盟國正在調查俄羅斯導彈落在波蘭的報導。俄羅斯國防部則否認自家武器打進了北約盟國波蘭，並嚴斥這是意圖使局勢升級的蓄意挑釁。

7.波蘭在當地時間周三凌晨證實一枚「俄羅斯製」的火箭落在波蘭近烏克蘭邊境的東部地區，並造成兩人死亡，雖然莫斯科當局已否認與此事有關，但波蘭仍然召見俄羅斯駐華沙大使要求俄方提出說明。

8.白宮周二致函現任眾議院議長裴洛西，呼籲新國會批准數項撥款法案，包括對烏克蘭提供約377億美元的新援助，以及用於應對新冠疫情的100億美元資金。

9.曾為全球第二大加密貨幣交易所FTX上周五在美國聲請破產保護，該公司在向法院提交的文件上表示其債權人可能超過100萬人。

10.根據美國石油協會（API）統計，上周原油庫存減少580萬桶，遠超出市場預期的減少40萬桶。上周汽油庫存增加170萬桶，餾分油庫存增加85萬桶。

11.數據再度顯示美國通膨降溫，美國10年期指標公債殖利率尾盤跌10.1個基點，報3.766%，盤中一度跌至3.758%，創下6周新低。自上周四發布10月CPI數據以來，10年期債息已經下跌30個基點。

12.周二美元陷入震盪。美國通膨數據下滑，使美元一度跌至105.34，創下去年8月來新低；北約成員國波蘭遭俄國飛彈擊中的報導令美元反彈上揚0.42%，但尾盤仍跌0.23%。尾盤美元兌日圓跌0.65%，報139.025日圓。歐元尾盤漲0.38%，報1.0364美元，盤中一度跌0.44%。

13.周二紐約期油收漲1.22%，報每桶86.92美元，盤中一度下挫2.11%，報每桶84.06美元。布蘭特期油收漲0.77%，報每桶93.86美元，盤中一度跌1.73%，報91.53美元。中國疫情持續升高，不利於原油需求前景，但俄羅斯輸油管道因管道壓力問題暫停運作的消息、美元回落，以及俄羅斯導彈擊中北約成員國波蘭的報導，給油價帶來支撐。

14.周二紐約期金收跌0.01%，報每盎司1776.8美元，收盤後媒體報導俄羅斯導彈擊中波蘭一度帶動盤後金價升至1791.8美元，惟這波漲勢後繼無力，金價回落至1772.2美元。