日系外資針對智原(3035)出具最新研究報告，肯定智原2023年營運持續成長，有鑑於對智原結構性前景持樂觀態度，給予買進評等。

日系外資表示，受惠NRE(委託設計)業務推動，智原預計第四季營收將呈現低個位數季增、再創歷史新高。智原第四季IP、MP(量產)營收將呈現個位數季減，因IP營收下滑，單季毛利率環比小幅下滑。預估智原第四季營收將季增1%、達33億元，每股盈利為2.3元，年增長20%。

日系外資表示，智原對2023年營運呈現積極態度，看好營收仍是成長的一年，智原對2023年NRE和MP業務持積極看法，在遞延以及新項目帶動下，預計NRE營收將在2023年續創新高，同時，還看好MP動能也會延續到2023年，這主要歸功於28奈米項目的量產。至於智原的非MCU(微控制器) MP業務中，估計佔其2022年總收入70%，主要應用包括智能電表、工廠自動化、太陽能系統、辦公自動化、POS系統、音頻處理器等，其中大部分將於2023年繼續增長。

晶圓代工成本趨勢上，日系外資表示，智原到目前為止還沒有收到主要代工供應商關於降價的任何官方通知，但假設2023年晶圓價格下跌，則智原對此是正向積極看待，因為將可以提高智原對客戶的訂單履行能力。另一方面，雖然智原在代工吃緊期間提高價格以幫助其客戶確保產能，但後續倘若晶圓代工降價下，會一些客戶會要求降價 但預計價格不會全面調整，也預計價格不會下降到COVID之前的水平。

日系外資表示，儘管新項目進入量產的增長部分恐被現有項目的一些潛在定價調整所抵消，但仍看好智原2023年營收仍有成長空間、預計6%。另外，智原目前有兩個新業務進行中，一是與三星在14奈米的合作，另一項是其於10月宣布的新DIS業務。有鑑於對智原結構性前景持樂觀態度，給予買進評等。