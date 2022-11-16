專業微生物複合肥料製造商全宇-KY(4148)第3季營收新台幣12.44億元、年增126.65%，毛利率32.53%、稅前淨利2.69億元，年增225.95%，EPS2.48元，前3季EPS5.02元。

全宇指出，馬來西亞進入旺季客戶需求強勁，印尼市場第3季訂單也倍增況，境內、境外需求同步上升，推升第3季營運表現。營收結構上，全宇主力產品生化複合肥佔營收比重更進一步提升至68.6%、小農端在油棕之外的產品應用，包括榴槤、橡膠及其他水果等也都有明顯的訂單成長。在境外訂單、小農客戶及生化複合肥使用均增長的情況下，第三季毛利率自第二季的28.76%成長至32.53%。

全宇指出，第4季為傳統淡季，目前馬來西亞也已進入雨季，為避免降雨後肥料流失，客戶會減少施肥，但整體而言油棕市場及肥料的需求仍舊穩定，近年來在微生物、植物疫苗及保健食品等業務的拓展亦逐漸看到成果，在各項業務需求及業務都穩定成長的情況下，樂觀積極看待2023年營運表現。