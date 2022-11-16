在全球經濟成長趨緩以及進口成本大增之下，面對前景不明朗的各行各業也不敢勇於投資未來，故受牽連的日本9月機械訂單意外下滑。

根據日本官方16日資料，被外界視為未來6到9個月資本支出方面，頗具參考價值的日本核心機械訂單，9月月減4.6%。同時，也是繼8月減少5.8%之後，連兩個月走跌。至於路透社彙整的市場預估值，則是上漲0.7%。

其中，受有色金屬產業拖累，日本9月製造業訂單月減8.5%，非製造業則增4.4%，以資訊服務與電信相關領漲。為了紓解原物料大漲對經濟的影響，日本政府10月曾推出一項刺激成長計劃，追加的預算高達29兆日圓，2086.6億美元。

若是跟去年同期相比，這個剔除船隻以及電力公共設施的核心訂單數，9月卻增加2.9%。日本政府預估，這份報告數據在第3季減少1.6%之後，最後1季可望成長3.6%。

專家學者認為，若本季核心機械訂單有望增加下，企業的資本支出將呈現上升趨勢。雖然不確定風險仍在，例如供應鏈斷鏈尚未完全修復，但這些公司還是會繼續從事投資生產計劃，可能小企業會比較猶豫。