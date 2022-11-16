高雄一名林姓男子2020年3月夥同友人小杰（化名）找王姓男子理論，3人一度扭打一團，過程中他拿改造槍的槍托狂打王男，一怒之下朝對方近距離開槍，不料子彈打穿對方手臂後，再射入小杰胸膛，遭成小杰當場休克死亡，而他當下只顧著毆打，事後才發現小杰在旁已死，林男一審判19年，更一審判14年，法院歷審最終都糾結「是否故意」，經最高法院撤銷發回，更二審改以殺人未遂罪判林9年6月徒刑，褫奪公權5年。

判決書指出，林男與王男疑似因為1名女子發生感情糾紛，2020年3月31日凌晨4時許與友人小杰談及此事，小杰義氣相挺為他出頭，兩人當天早上7時許開車找王理論，當時林男還帶著一把改造手槍，他們約在高雄鳳翔公園碰面，沒想到小杰一見到王男就出手狂歐，林男也加入毆打行列，3人因此扭打在一起。

打鬥過程中，林男用槍托猛打王男頭部，一怒之下朝對方近距離開槍，子彈打中右前臂，貫穿手臂後，竟射入王男身旁小杰的左後背，穿透肋骨、肺部、胸主動脈，彈頭最後卡在右鎖骨下的胸壁肌肉；小杰中彈後即休克昏厥，林男還與王男在旁扭打，之後發現他已休克，王男隨即衝回家慌稱車禍報警，但附近民眾說有聽到槍聲。

林男在法庭上辯稱槍枝走火；但法院認為，他趁互毆時對方不注意開槍，主觀上應知可能造成生命危害，加上小杰中彈時還不立即通報救護，有殺人不確定故意，考量他拒認殺人罪判19年6月。

二審合議庭推翻一審殺人認定，認定槍枝是由王男誤觸板機，林男無殺人故意，減為8年2個月。經上訴最高法院，更一審合議庭認為林涉開槍殺人，並非王男誤扣板機，逆轉改依殺人罪改判14年。最高法院審理又認定林男與小杰私交甚篤，是否具殺人不確定故意有待釐清，經撤銷發回二審，今高雄高分院更二審宣判，改以殺人未遂罪判林9年6月徒刑，褫奪公權5年。