蕭仁正騎著機車抵達會場。（吳建輝攝）

彰化縣選委會舉辦縣長選舉公辦電視政見發表會，15日在新彰數位有線電視股份有限公司登場，上午王惠美、黃秀芳皆出席抽籤，蕭仁正並未現身，原以為蕭仁正將缺席發表會，沒想到最後在發表會開始前5分鐘現身，騎著機車滿載道具，他表示他要扮鍾馗斬妖除魔，隨即飛奔往會場前進。

現年69歲的蕭仁正，堪稱是目前彰化討論度最高的縣長候選人，政見提到他是全天下最醜男人，擁有善良的心，比任何閨密還溫柔，還將成立紅粉聯盟等，其創新的政見與深具內涵的論述，引發彰化鄉親討論，不過其過去幾乎沒有在媒體面前曝光，如今終於在電視公辦政見發表會一睹他的廬山真面目。

蕭仁正頭戴帽子，搭乘電梯上樓前往會場。（吳建輝攝）

蕭仁正在發表會前5分鐘左右才騎機車姍姍來遲，機車滿載塑膠袋，裡面裝有道具，媒體詢問蕭仁正為何遲到，他並未說明，而問到今天有準備什麼政見，他說他要扮鍾馗斬妖除魔，讓現場媒體一頭霧水，隨即他便拿著2袋裝滿道具的塑膠袋，往會場前進。

至於蕭仁正為何被稱為最醜男人，是因為其政見洋洋灑灑寫了958個字，但許多內容讓民眾摸不著頭緒，像是提到選舉節餘加倒貼歸紅粉基金，要成為天下善良紅粉們的依靠等，另外提到他是全天下最醜男人，但其擁有善良的心，比任何閨密還溫柔，超狂的政見與內容讓彰化鄉親一頭霧水，直呼他很有想法。