大陸觀察者網16日報導，據微信公眾號「山東核電有限公司」消息，大陸最大核能供熱項目——國家電投「暖核一號」核能供熱工程15日正式啟動今冬明春供暖，為中國首個「零碳」供暖城市20萬居民送上溫暖，全力做好迎峰度冬能源保供。作為中國最大的核能供熱項目，「暖核一號」的供熱能力占目前全大陸核能供熱總能力的92.8％。

山東核電堅定不移走綠色發展之路，按照先立後破的原則，和地方政府一道，一次規畫、由易到難、分步實施，於2018年海陽核電1號機組商運當年，在大陸率先啟動大型壓水堆熱電聯產研究與實踐；2019年，「暖核一號」一期31.5MW核能供熱工程投運，被國家能源局命名為「國家能源核能供熱商用示範工程」；2021年，投運「暖核一號」二期202.5MW核能供熱工程，助力海陽市成為全大陸首個「零碳」供暖城市，實現了當地群眾、地方政府、熱力公司、核電企業以及生態環保的多方共贏。

「暖核一號」供熱專案從核電機組抽取已經發過部分電的蒸汽作為熱源，在物理隔絕的情況下，進行多次熱量交換，最終通過市政供熱管網將熱量送到用戶家中。據統計，「暖核一號」三個供暖季累計對外提供清潔熱量258.2萬吉焦，減少原煤消耗23萬噸，減排二氧化碳42萬噸，與核能供熱之前相比，區域空氣品質得到明顯改善，海洋生態環境提升明顯。

當前，「暖核一號」三期900MW遠距離跨區域核能供熱工程正在按計畫穩步推進，計畫於2023年底供暖季投運，屆時供熱面積可達3000萬平方米，可滿足約100萬人口的取暖需求，同時可替代原煤消耗90萬噸，減排二氧化碳165萬噸，機組熱效率將提升到55.9％，是原來的1.5倍，可大大提高能源資源利用率。

報導稱，「暖核一號」核能供熱工程是落實中共中央關於「推進北方地區冬季清潔取暖」重要指示的生動實踐，為中國核能供熱規模化發展提供了可複製的模組和標準，開闢了中國核能綜合利用新跑道，開創了大陸核能發展新局面，為經濟社會高品質發展注入了強勁動力。