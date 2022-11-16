前國安會祕書長金溥聰（左一）及國民黨立委賴士葆（右二）16日陪同無黨籍市議員候選人曾獻瑩（左二）前往興隆市場拜票，並與攤商一一握手爭取支持。（范揚光攝）

金溥聰表示，好的人才要盡一份心力支持。（游念育攝）

金溥聰和賴士葆今替曾獻瑩輔選人氣紅不讓。（游念育攝）

台北市第六選區（大安、文山）選情膠著，議員參選人形成27人搶13席大廝殺，雖然大安文山被視為藍營鐵票倉，但新人、老將都不敢鬆懈，新人則有楊植斗和高揚凱，但面對候選人曾獻瑩向國民黨報准以無黨參選及新黨競爭，泛藍陷入廝殺局面；國民黨前祕書長金溥聰今首度替候選人站台。

金溥聰和立委賴士葆今陪同曾獻瑩到興隆市場掃街拜票，雖然金溥聰已久未出現在螢光幕前，但人氣仍舊不減，攤商和買菜的媽媽們，看到金溥聰紛紛搶著握手合照，替曾獻瑩可說是大大加分。

不過，這次金溥聰卻不是幫馬家軍市議員徐巧芯、鍾沛君站台，也外界讓擔心出藍營恐出現內鬥的情形。地方人士表示，金溥聰只幫選情告急的曾獻瑩站台，讓藍營老將和新人很緊張，擔心不小心可能就會落馬。

立委賴士葆今幫曾獻瑩站台也喊出，國民黨大安文山區能「8＋1」，對此，地方人士擔憂，恐怕重演2018年歐陽龍落馬的狀況，如果曾獻瑩稀釋選票，反而會讓藍營至少掉1席，要「8＋1」恐怕不容易。

對此，金溥聰很有信心表示，大家肯努力，在目前這個政治氛圍， 希望政治改變好的人才都能出頭，讓曾獻瑩出頭。

金溥聰也說，人在做天在看，民進黨所作所為，人民眼睛雪亮，大家都希望台灣能更好，改變現狀，走向民主政治。

金溥聰說，自己原本跟曾獻瑩不認識，看到國民黨初選加權比例特別高，曾獻瑩是初選第一名，加權後沒有進入初選名單，是遺珠之憾，曾獻瑩是值得支持的年輕人，有改革理念的人，他最近在文山區苦戰，希望盡一份力量支持好的人才。