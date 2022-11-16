疫情後為了持續刺激藝文消費，文化部將藝FUN券轉型為文化禮金，文化部長李永得16日上午在立法院備詢時表示，文化禮金主要將以點數形式流通，有三大項目，包括發放給18歲青年的「文化成年禮」1200元，還有鼓勵藝文產業團體釋出優惠，以及鼓勵企業購買點數回饋員工。

李永得表示，文化成年禮的經費來源是由文化部編列公務預算2億元，補助國家兩廳院執行，李永得舉例，由政府編列預算給青年參與文化消費，在歐洲已經成為一種主流政策，「像是義大利在2016年推出的『18 APP』，發給18歲每人500歐元（約1萬6千元新台幣）；法國也在2021年正式推出『Culture Pass』，除了發給18歲每人300歐元（約9600元新台幣），現在更降低年齡，發給15至17歲每人20至30歐元（約640-960元新台幣），荷蘭針對12至18歲學生發給每人約15歐元（約480元新台幣）；西班牙則特別在疫情期間，發給18歲青年每人400歐元（約1萬2800元新台幣）。」

李永得表示，分析過去藝FUN券和OPENTIX的相關數據，發現20歲以下青年人口登記藝FUN券的比例最高，「但在OPENTIX平台中，這些青年人口的比例卻是最低。這個數據告訴我們一個很重要的訊息，那就是台灣20歲以下的青年人口對藝文活動非常有興趣，但可能因為經濟考量，導致平常進入藝文場所消費的頻率比較低。」

因此，為了落實文化平權，培養藝文消費人口，甚至鼓勵更多青年投入藝文產業，李永得表示，「文化部規劃在明年先針對18歲青年，每人發放1200元「文化成年禮」，發放人數約21萬人。使用範圍和使用方式都和藝FUN券相似，針對數位弱勢或身心障礙族群，我們也特別規劃專人在實體據點來提供服務。」

文化禮金除了「文化成年禮」，李永得也表示，藝文產業、表演團隊和企業的共襄盛舉，是這個文化政策能否長久發展的關鍵，「因此，我們鼓勵廠商、團隊，釋出部分折扣優惠，讓文化禮金的點數能夠擴大流通範圍，帶來更多金流；我們也正積極和企業洽談，依照不同企業屬性，聯合發行文化禮金，或是直接購買點數，讓文化禮金在不同企業體流通，觸及更多類型的消費者，以及企業員工或會員。」