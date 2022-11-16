民進黨新北市長候選人林佳龍今至瑞芳第一市場掃街，被問到遭疑選後可能會入閣甚至成為閣揆人選，他認為，這是對手轉移焦點的花招，讓他選贏當上市長坐滿4年，就是最好的結果。

林佳龍指出，他承諾選上會做滿4年，而新北市長侯友宜半年就會落跑去選總統，侯因為不敢去面對半年市長問題，才會轉移焦點，因此最近民間傳開拒投半年市長。

林佳龍強調，關鍵非在他選輸去哪裡？因選輸就歸零，如不讓他選輸去做別的事情，就讓他選贏，新北市民如給他機會，他一定會做滿4年全力以赴。