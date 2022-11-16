南韓女團BLACKPINK中的人氣成員Jennie，擁有甜美外表與火辣身材，加上超強個人魅力與舞台實力，受到大批海內外粉絲喜愛。近日忙著與團員飛往美國展開世界巡迴演唱會，演唱會結束與後台等待的歌迷道別時，竟遇見一名女粉絲在她面前脫衣，展示身上的名字刺青，讓Jennie及其他成員看到目瞪口呆。

BLACKPINK日前結束美國紐約的《BORN PINK》世界巡迴演唱會，接下來將前往加州、洛杉磯等地開唱。而在前幾日演唱會結束後，寵粉的她們在離開前還到後台與等候多時的粉絲們一一道別，沒想到卻遇到一名熱情女粉絲，告訴Jennie「我有妳韓文名刺青，是真的」，接著當眾打開衣服秀出刺在她胸下、寫著Jennie韓文名字「金珍妮（김제니）」的刺青，讓Jennie看到後直喊「oh my god」，並仔細盯著粉絲身上的刺青猛瞧。

一旁的Jisoo看到後也相當驚訝，還開玩笑地做勢想沾口水試著擦掉刺青，更詢問對方「是真的嗎？」，另外兩名成員Rosé與Lisa則是瞪大眼睛，同樣張大嘴巴說著「oh my god」；最後Jennie感動地送上飛吻並開心的與該粉絲拍完照才離開。而影片曝光後，不少網友都被4人驚訝又逗趣的表情給萌翻，紛紛開玩笑的表示「下次要把她們都在身上刺一輪」引起熱烈討論。