台中市昨晚舉行市長公辦政見會，民進黨候選人蔡其昌受訪直言「我是蔡其昌，不是林佳龍」，蔡其昌坦言，當時他跟林佳龍說不宜取消老人健保補助，但林佳龍堅持刪除。國民黨新北市議員候選人包括廖先翔、葉元之、江怡臻、呂家愷、吳訓孝、蕭敬嚴等，上午也紛紛在臉書串連，「我不是林佳龍，我反對林佳龍刪除老人健保補助」，呼籲新北市民要選對人。

呂家愷表示，蔡其昌在昨晚的政見會後特別對外強調自己不是林佳龍，可見林佳龍一貫的選前「大撒幣」、選後「大跳票」風格，連同黨人都急著出來切割，更證實了自己的信念，「台中人不要的，新北人也不要」。

呂家愷提醒，選舉倒數10天，林佳龍再加油10天就好，到時如果真的入閣請林佳龍不要就選擇性遺忘這幾個月提出來的大撒幣政策內容。

吳訓孝表示，林佳龍過去是台中人不要的，沒想到林佳龍現在連同黨的自己人也不要，政策和在台中的執政方向連自己人都不買單，除了刪除老人健保補助外，別忘了也是被一人公司騙簽MOU的台中市長，難怪在台中慘敗二十萬票給盧秀燕市長。

吳訓孝再次呼籲，台中不要的，我們新北也不要，11月26日一定要出來投票，我們需要安居樂業的市長，而不是刪除老人健保和會被騙的市長候選人。

侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，選錯市長，就會直接影響自身權益，蔡其昌的發言也看出他滿滿無奈，恐怕是心想，「林佳龍不敢扛起責任選台中就算了，為什麼過了四年，我來參選還要被林佳龍拖累？」到底台中人有多討厭林佳龍？

林佳龍當年競選台中市長時，曾開支票稱會延績前市長胡志強的老人健保補助，結果一上任後就毀棄承諾，大砍老人健保補助，導致許多年長者一年要多負擔近1萬元，令許多弱勢民眾求助無門，更讓許多民進黨人士也看不下去。

王敏旭強調，蔡其昌昨晚的說法，除了證明傳言無誤，也看得出，從頭到尾，根本無心選新北，只想選後去入閣的林佳龍，選前開芭樂票、選後就「撕票」的一貫作法，又想在新北仿製，希望所有新北市民，拒絕林佳龍故技重施，用選票展現新北人的意志，支持真正為市民著想、好好做事情的侯友宜。