國民黨巿長候選人蔣萬安妻子石舫亘（中）15日首次帶著還在肚子裡的「三寶」到成功市場，與攤商、民眾一一握手致意，以「分身」拜票的方式為蔣輔選衝刺選情。（資料照,張鎧乙攝）

九合一大選進入最後倒數，國民黨台北市長候選人蔣萬安及民進黨台北市長候選人陳時中近日都打出「夫人牌」。對此，資深媒體人羅旺哲指出，蔣萬安在過去歷屆立委選舉中，太太石舫亘一直是他的最強後盾，其中2020年立委選舉看到的畫面，至今仍令他引象深刻。

最近蔣萬安與陳時中的夫人接連替丈夫衝刺選情，羅旺哲昨（15）日於臉書提到，蔣在過去歷屆立委選舉中，太太一直是最強後盾，而讓他最有印象的，是2020年蔣尋求連任那次，「因為那一仗，對他來說真的超艱困」。

羅旺哲憶及，2020年立委選舉，蔣萬安的對手是前民進黨台北市黨部主委吳怡農，擁有大量資源，再加上當時整個大環境，對國民黨相當不利，大家都質疑這場雙帥對決，蔣萬安能贏嗎？羅旺哲透露，石舫亘有一次被問及「吳怡農身材贏蔣萬安？」時，石舫亘笑了一下並回「兩人一樣優秀」，羅旺哲說這個回答非常有水準，不僅不得罪對手，更展現風度，讓人印象深刻。

羅旺哲也提到，當時的台北天氣寒冷，寒風細雨中，蔣萬安跟石舫亘常常穿著輕便雨衣，幾乎天天站街口、掃市場、上戰車，兩人到最後，連聲音都啞了，「我想這每一幕，中山、北松山的選民，都相當有記憶」。最後、蔣萬安夫妻倆一步一腳印，用陸戰、打贏吳怡農的空戰。

羅旺哲認為，這次市長選舉，對蔣萬安來說，絕對是政治生涯重要一戰，他的「牽手」當然也不會缺席。而這次不一樣的是，石舫亘挺著「三寶」，當起先生的分身拜票，這股溫柔、正面的力量，將再次成為蔣萬安最強的後盾。