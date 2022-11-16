阿里亞辛在年終賽小組賽擊敗納達爾，保有爭取4強的機會。（美聯社）

西班牙男網名將納達爾（Rafael Nadal）在2022年ATP年終總決賽小組賽，第2場3比6、4比6不敵加拿大阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime），苦吞2連敗，暫時無法確保4強機會，不過在場上一向展現奮戰精神的他，表示會拚戰到最後一刻。

比賽中納達爾雖然也有展現高水準的競技實力，可惜並不能將這個狀態延續更長時間，直落二吞下了從美網16強賽、巴黎大師賽到年終賽的單打4連敗，是個人生涯從2009年以來首見。

對於自己的狀態，納達爾說：「有些正面的收穫，過去3個禮拜我打了兩場巡迴賽，這就是好事，畢竟我有段時間無法參賽。我不認為自己忘了怎麼打網球，或是心理上如何武裝得更堅強，我只是需要找回所有正向的感覺及信心，以及當我面對挑戰時所需要的強悍心態。」

納達爾所屬組別另一場小組賽，挪威魯德（Casper Ruud）6比3、4比6、7比6（6）取勝美國弗里茨（Taylor Fritz），ATP官網指出，只要這一場魯德至少贏下一盤，納達爾就會在年終賽遭到淘汰、無緣4強，並由西班牙新生代好手阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）登上年終世界球王。

隨著魯德收下分組2連勝，面對弗里茨、阿里亞辛都吞敗的納達爾確定止步小組賽，但他和魯德還有一場小組賽要打，納達爾說：「我會拚戰到最後，只是局面對我不利，就很難扭轉結果。不過在這個場地對上發球重炮手及優秀球員，我沒什麼好抱怨了，接受今天的一切，對手確實在關鍵分發揮比較好。」