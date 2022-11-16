歐洲央行(ECB)在周二公布的一份最新研究報告中指出，由於高漲的通膨和上升的利率，衝擊到家庭收入，特別是衝擊到歐元區最貧窮的人口，讓歐元區銀行的不良貸款可能會激增。

隨著通膨升至兩位數，家戶正在燒掉他們的儲蓄，而且看不到多少喘息空間，特別是那些受到食品和燃料成本衝擊最大的最貧窮人群。

ECB在一份《金融永續評估》的報告中表示：「儘管目前的不良貸款率仍處於歷史低位，但銀行資產從2022年底開始的模擬衝擊是很明顯的，預計不良貸款率將惡化，將上升80基點」。

截至第二季末，不良貸款率為2.35%，上升80基點表示在最壞的情況下，會增加3分之1。

ECB的研究顯示，義大利、葡萄牙、希臘和賽普魯斯的銀行不良貸款率增幅可能最多，而表現較好的國家為法國、愛爾蘭和盧森堡。

最大問題在於低收入家庭，隨著基本生活成本增加10%，他們的購買力就下降20%；但是同樣情形對於中等收入家庭來說，購買力只下降5%。

但是這個問題不會是系統性的，因為最低收入家庭的銀行貸款，僅占整體的13%，而高收入家庭則占據7成的銀行貸款。

歐洲央行補充稱：「低收入家庭是違約的主要來源，不良貸款率的上升可能因國家而異」。