九合一選舉將至，民進黨台北市長候選人陳時中批評無黨籍候選人黃珊珊任副市長期間市政停擺，沒有即戰力，還自爆參選時有拿現任台北市長柯文哲的「柯P新政」來看，遺憾的是對方沒照承諾做。對此，黃珊珊16日拿出簽名新書《城市・程式》，今日下午就會送到陳時中辦公室，「如果他要看柯P新政，我可以給他看珊珊新政。」

陳時中昨接受電視節目「新聞高峰會」專訪，他質疑無黨籍候選人黃珊珊，當了21年市議員，對台北市政相當了解，但在3年副市長任內市政幾乎停擺，批評對方連副市長的即戰力都沒有，也自爆他再把柯文哲的「柯P新政」拿出來再看，回想當初支持的理由，「我還是很支持，只是你沒照你承諾的去做」。

對此，黃珊珊上午發布自信友善城市政見後接受媒體聯訪，她直言，陳時中若不清楚她在台北市做了什麼事，她將在下午將簽好名的新書《城市・程式》送到陳時中辦公室，「如果他還在看8年前的柯P新政，請他看看這3年黃珊珊做了那些事」，並拿出今日新出爐的選前政策文宣，笑稱「我可以給他看珊珊新政」。

黃珊珊強調，柯P新政的內容全由台北市研考會列管，執行程度達99.9％，僅live house尚未達標，預計明年完成，可能陳時中沒有去看。